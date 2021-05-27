В Белоруссии задержали более 20 человек за оскорбление погибших пилотов

Более 20 человек задержаны в Белоруссии за оскорбление двух пилотов Як-130, которые погибли под Барановичами в Брестской области.

В мае при выполнении учебно-тренировочного полета эти военные летчики увели падающий самолет от населенного пункта.

Обнаружив техническую неисправность (у самолета отказала система управления), пилоты с помощью резервной системы до последнего момента корректировали траекторию, благодаря чему самолет упал на небольшом участке между жилыми домами.

Разлетевшиеся обломки нанесли незначительные повреждения соседним домам. Один житель был госпитализирован с переломом предплечья. Человеческих жертв и разрушений удалось избежать.

Однако нашлись люди, которые оставили в интернете негативные комментарии о погибших летчиках. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ разыскать их.

Александр Лукашенко © EPA/ТАСС

«На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа», — приводит «РИА Новости» сообщение, прозвучавшее в эфире телеканала «Беларусь 1».

Следственным комитетом республики возбуждено уголовное дело по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет, говорится в телесюжете.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска были задержаны основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. Самолет, на котором они летели из Афин в Вильнюс, был вынужден совершить экстренную посадку в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании воздушного судна.