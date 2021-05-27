Премьер Белоруссии обвинил ЕС в намерении создать условия для госпереворота

Решение Евросоюза о секторальных экономических санкциях против Минска имеет целью обрушить экономику Белоруссии и создать условия для повторения попыток переворота, заявил премьер-министр республики Роман Головченко на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

По словам Головченко, страны Запада намерены надавить на те отрасли экономики Белоруссии, которые вносят весомый вклад в ВВП. Среди них он выделил нефтепереработку и производство удобрений.

Он также подчеркнул, что ЕС заодно намерен «укусить» и Россию.

«Буквально сегодня глава европейской дипломатии заявил о том, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить экспорт удобрений и транзит российского газа через Белоруссию», — цитирует Головченко «РИА Новости».

Он отметил, что такие санкции подразумевают запрет закупки газа российских компаний «Ямал-Европа» и «Газпром Трансгаз Беларусь».

Газопровод © pixabay.com

Кроме того, Головченко заявил, что его возмущает лицемерие Евросоюза в ситуации с задержанным в Минске Романом Протасевичем, который является одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским.

Глава правительства Белоруссии напомнил, что две заметные страницы в биографии Протасевича — участие в боевых действиях в составе украинского батальона «Азов» в Донбассе и администрирование экстремистского Telegram-канала за немалую плату.

Как писал ранее «Ридус», премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. Он проведет переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 28 мая.

В беседе с Головченко российский премьер заявил, что международному сообществу необходимо перестать политизировать ситуацию вокруг самолета Ryanair и не вводить односторонние санкции.