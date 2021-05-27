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Мишустин прибыл с рабочим визитом в Минск

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Михаил Мишустин © Лев Федосеев/ТАСС

Михаил Мишустин © Лев Федосеев/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом.

Он проведет переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

Главы правительств обеих стран договорились о личной встрече во время телефонного разговора, состоявшегося 24 мая.

Кроме того, Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 28 мая. Предполагается, что по его итогам будет подписан ряд международных договоров, сообщает ТАСС.

Как отмечает «РЕН ТВ», на предстоящем заседании планируется уделить основное внимание восстановлению экономик стран Содружества от последствий пандемии коронавируса и цифровой трансформации взаимной торговли.

Это уже вторая поездка председателя российского правительства в Белоруссию в этом году и четвертая — за время его работы во главе кабмина. До этого Мишустин посещал соседнее государство в середине апреля.

По информации «360», в ходе переговоров с Головченко российский премьер заявил, что международному сообществу необходимо перестать политизировать ситуацию вокруг самолета Ryanair и не вводить односторонние санкции.

Ранее сообщалось, что очередной пакет ограничительных мер против Белоруссии может затронуть транзит российского газа через территорию республики.

Напомним, лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании. В результате находившийся в самолете основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан. Ему вменяют организацию массовых беспорядков.

После этого инцидента Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты на территорию Еврозоны. Национальные авиакомпании Латвии, Польши, Франции, Финляндии, Украины, Венгрии, Австрии, Германии и Нидерландов прекратили полеты в воздушном пространстве Белоруссии.

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