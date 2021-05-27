«Потолкались ребята»: в «Ахмате» прокомментировали драку с «Локомотивом»

Одно из судейских решений спровоцировало драку в конце матча между молодежными футбольными командами «Ахмат» и «Локомотив».

Как рассказал пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев, на 83-й минуте встречи футболист этого клуба Лечи Садулаев возмутился тем, что судья показал ему вторую желтую карточку, которая стала для него красной.

В результате началась драка, которую Хаджиев назвал небольшой потасовкой.

«Потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят победить, — цитирует представителя грозненской команды „Спорт-Экспресс“. — Судьи разняли игроков, три удаления, игра продолжилась».

Он добавил, что инцидент продолжался считанные секунды и был исчерпан.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что виновником произошедшего стал Садулаев. Он толкнул судью, что и привело к массовой драке, которую, впрочем, судя по видео, и дракой назвать сложно. Скорее это было массовое избиение.

«Да, я где-то прочитал, о том, что он якобы это сделал. Если действительно Садулаев толкнул судью, КДК рассмотрит, посмотрит видео, для этого он и есть», — прокомментировал этот момент Хаджиев. При этом он подчеркнул, что «там не было такой драки, как ее описывают». По словам пресс-атташе, такое в молодежном первенстве бывает.

В итоге матч закончился победой «Локомотива» со счетом 5:1 и четырьмя красными карточками.

По информации Baza, в драке пострадали два игрока «Локомотива», им была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что защитник юношеской команды ФК «Локомотив» Максим Шнапцев был жестоко избит в Москве. На него напали несколько игроков футбольного клуба «Чертаново», с которым «Локо» играл в этот день. Инцидент произошел в подтрибунных помещениях стадиона «Сапсан Арена» в Черкизово сразу после окончания матча, который завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».