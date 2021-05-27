Человечество предупредили о грядущей катастрофе

Таяние ледников в Антарктике поставит под вопрос существование таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай, заявили американские ученые.

Они считают, что глобальное потепление приведет к таянию арктических льдов, что напрямую повлияет на жизнь людей.

Ученые также утверждают, что не меньшую опасность для человечества представляет и Антарктика, поскольку в этом регионе достаточно льда для того, чтобы глобальное потепление спровоцировало повышение уровня мирового океана на 60 метров.

«Мы уже видим первые признаки этой проблемы», — приводит слова специалистов Phys.org.

Исследования свидетельствуют о том, что таяние ледников может выйти из-под контроля всего лишь за несколько десятилетий, а сокращение парниковых газов и новые технологии, скорее всего, не смогут предотвратить катастрофу.

Глобальное потепление © Pixabay.com

Если нынешние темпы выбросов парниковых газов сохранятся, антарктический ледяной щит преодолеет критический порог таяния примерно к 2060 году. В результате уровень мирового океана достигнет необратимых размеров.

Очищение атмосферы Земли от углекислого газа не поможет остановить этот процесс, из-за чего к 2100 году уровень воды будет расти в десять раз быстрее, чем сегодня, полагают ученые.

Как писал ранее «Ридус», эксперты считают, что к 2100 году обширная часть суши окажется под водой, что приведет к исчезновению с лица Земли нескольких государств. Из-за таяния льдов исчезнет часть островов в Тихом океане вместе с расположенными на них государствами — это островная страна Кирибати, часть Бангладеш и низменные территории Юго-Восточной Азии.