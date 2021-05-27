Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Instagram и Facebook

Государственные компании увеличивают расходы на размещение рекламы на зарубежных интернет-платформах. Согласно исследованию Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2020 году больше всего предприятия с госучастием потратили на рекламу в Instagram 1,13 миллиарда рублей, а на рекламу в Facebook — 1,1 миллиарда рублей. Размещение рекламных материалов в Twitter госкомпаниям обошлось в 143 миллиона рублей, в Telegram — 171 миллион рублей.

Лидерами по тратам на рекламное продвижение в иностранных социальных сетях стали «Сбербанк» (1,34 миллиардов рублей), ВТБ (908 миллионов рублей) и «Газпром» (685 миллионов рублей).

Зарубежные ресурсы занимают весьма видное место в информационном поле России, а значит, должны соблюдать все требования российского законодательства. Но обеспечить выполнение норм законов РФ иностранными корпорациями пока, к сожалению, невозможно, обратил внимание председатель комитета Госдумы по инфополитике Александр Хинштейн.



«Поэтому в Госдуму был внесен законопроект о „приземлении“ зарубежных корпораций в российской юрисдикции. Этот закон предполагает открытие на территории России официальных представительств и филиалов международных IT-компаний. Иначе заставить иностранные корпорации исполнять законы нашей страны — крайне проблематично», — заявил Хинштейн.

Если международные IT-гиганты не захотят открывать в РФ свои представительства, то российским госпредприятиям и ведомствам запретят покупать у них рекламное продвижение, добавил депутат.

Это не навредит государственным органам и госкомпаниям. Роскомнадзор на днях озвучил четыре самых популярных в России соцсети, две из них — отечественные «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ограничения на продвижение, очевидно, приведут к перераспределению бюджетов в пользу российских социальных сетей, что само по себе хорошо. Если Twitter, YouTube, Instagram и Facebook готовы потерять доходы от российского рынка рекламы, то это их право, пусть и дальше не исполняют российское законодательство, — сказал Хинштейн.

При этом парламентарий уверен, что до введения ограничений на размещение рекламы дело не дойдет. По мнению Александра Хинштейна, российский рынок очень важен для международных цифровых корпораций.

«Facebook и Google со своих сервисов получают не менее 100 миллиардов рублей совокупно с российского только рекламного рынка. Очевидно, что они могут себе позволить содержать постоянные, полноценные и компетентные офисы», — заключил эксперт.

