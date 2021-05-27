В «Роскосмосе» объяснили увеличение доходов Рогозина почти в два раза

Премии, выписанные главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину за два года, стали причиной того, что его доходы выросли с 44,13 млн до 83,11 млн рублей.

В госкорпорации пояснили, что рост общего годового дохода объясняется тем, что Рогозин получил премии за 2019 и 2020 годы в прошлом году.

Согласно опубликованной «Роскосмосом» декларации, Рогозин заработал за 2020 год 83,11 млн рублей. В его имущество, указанное в документе, входят земельный участок площадью 2 545 кв. м., жилой дом площадью 782,7 кв. м. и квартира площадью 346 кв. м.

Кроме того, Рогозин является собственником автомобиля ГАЗ-21Р и мотоцикла BMW R1200GS Adventure. Его супруга Татьяна Рогозина заработала за прошлый год около 2,8 млн рублей, сообщает ТАСС.

скриншот с сайта Роскосмоса

Как отмечает агентство, в 2019 году глава «Роскосмоса» заработал 44,13 млн рублей, а годом ранее — 29,5 млн рублей, в том числе 23,47 млн рублей по основному месту работы. В госкорпорации Рогозин работает с мая 2018 года. До этого он занимал пост вице-премьера.

Ранее Счетная палата РФ выявила в госкорпорации «Роскосмос» за 2020 год нарушения более чем на 30 миллиардов рублей. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин.

В конце 2020 года стало известно что «Роскосмос» планирует наладить выпуск алкоголя, парфюмерии, электроники, канцелярских товаров, одежды и обуви, компьютерных игр. Для этого госкорпорация зарегистрировала товарный знак «Поехали!».

