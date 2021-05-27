После истязания школьницы в Барнауле уголовное дело завели на чиновников

После появления информации об издевательствах подростков над девочкой в Барнауле было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов власти Алтайского края и города Барнаула.

Они подозреваются в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

По версии следствия, 23 мая 14-летняя жительница Барнаула причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Это происходило на глазах их сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра.

«Все противоправные действия были зафиксированы на камеру мобильного телефона», — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В сообщении отмечается, что это преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства.

Ход расследования данного уголовного дела поставлен председателем СК РФ на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как уточняет «РЕН ТВ», ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее сообщалось, в селе Покровка Омской области жена местного депутата от КПРФ Алексея Анищенко занималась съемками порно с участием несовершеннолетних школьниц. По данным следствия, женщина выкладывала видео в Сеть и зарабатывала на этом деньги. Однако Ольга Анищенко своей вины не признает, так как считает что ничего плохого не делала. По ее словам, выложенные в интернет ролики предназначались исключительно для частного просмотра.