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Рейсы в Москву из Вены и Парижа отменили из-за изменившегося маршрута

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Самолет Austrian Airlines © pixabay.com

Самолет Austrian Airlines © pixabay.com

Отказ российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии стал причиной отмены рейсов в Москву из Вены и Парижа.

Сначала авиакомпания Austrian Airlines приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA).

Из-за этого возникла необходимость корректировки маршрута полета из Вены в Москву, а эти изменения должны были одобрить российские власти.

«Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», — приводит текст пресс-релиза «РИА Новости».

Затем стало известно об отмене московского рейса из Парижа по той же причине. При этом авиакомпания Air France решила оставить в расписании рейсы из Парижа в Москву, запланированные на ближайшие дни.

Самолtт Air France © pixabay.com

Самолет Air France. © pixabay.com

Ранее EASA рекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии до окончания международного расследования, которое проводится в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Напомним, этот лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании.

В результате находившийся в самолете основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан. Ему вменяют организацию массовых беспорядков.

После этого инцидента Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты на территорию Еврозоны. Национальные авиакомпании Латвии, Польши, Франции, Финляндии, Украины, Венгрии, Австрии, Германии и Нидерландов прекратили полеты в воздушном пространстве Белоруссии.

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