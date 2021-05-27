В ЛНР на Протасевича завели дело об участии в террористической организации

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики возбудила в отношении создателя информационного портала Nexta Романа Протасевича уголовное дело по факту его участия в боевых действиях в Донбассе.

По данным ГП ЛНР, Протасевич был в составе украинского националистического батальона «Азов».

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что дело заведено по факту участия Протасевича в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством ЛНР признана террористической.

У следствия есть основания предполагать, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды украинского националистического батальона «Азов» и до зимы 2015 года принимал участие в боевых действиях в составе батальона «Азов» на территории Донбасса в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты.

«Так, Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжелое вооружение (пушки МТ-12, гаубицы Д-30, минометы, зенитные установки), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов ДНР, что повлекло гибель и ранения мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе ГП ЛНР.

Ранее мать бывшего главного редактора оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Наталья заявила, что ее сын находился на Украине только в качестве журналиста и не принимал участия в боевых действиях в Донбассе как доброволец или наемник.

Накануне глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Роман Протасевич участвовал в боевых действиях в составе батальона «Азов» на юго-востоке Украины в качестве наемника.

В тот же день в Сети появились несколько снимков, на которых похожий на Протасевича человек позирует с оружием в руках и в военной форме. Их опубликовал в своем Telegram-канале журналист RT Константин Придыбайло. Он утверждает, что фотографии были получены из смартфона Протасевича после его задержания. После этого выяснилось, что именно Протасевич мог быть тем белорусским боевиком из «Азова» с позывным «Ким», который в 2015 году дал резонансное интервью украинским изданиям.

Фотографии из Telegram-канала Константина Придыбайло.

Напомним, Роман Протасевич летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair. После появившегося сообщения о минировании лайнера пилоты экстренно посадили воздушное судно в аэропорту Минска. В результате журналиста и его девушку задержали белорусские спецслужбы. Протасевича обвиняют в организации массовых протестов и в терроризме.

В Сети было опубликовано видеообращение Протасевича, в котором он сообщил, что начал давать признательные показания. Пользователи заметили на его лице синяки.