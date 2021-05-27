найти ×
   
  • USD +0.13
    73.59
  • EUR +0.02
    89.67
СохранитьСохранено0
×

004410

Почти 4 миллиона россиян приняли участие в праймериз «Единой России»

Small f632c44589
© er.ru

© er.ru

За три дня в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 3,7 миллиона человек по всей стране. Это больше половины зарегистрированных на данный момент избирателей, рассказал заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

У нас по-прежнему есть пятерка регионов-лидеров. Это Свердловская область (более 231 тысячи проголосовавших), Москва (181 тысяча), Московская область (172 тысячи), Краснодарский край (почти 148 тысяч). К ним добавилась Оренбургская область — там почти 109 тысяч проголосовавших, — заявил Перминов.

Пока процедура проходит только в режиме онлайн. Очно можно будет проголосовать в последний день праймериз — 30 мая. Данной возможностью смогут воспользоваться жители почти половины регионов России.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая в электронном формате по всей стране, а в 42 регионах — еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая. Окончательно итоги предварительного голосования будут подведены в начале июня.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
«Поделись с ребенком»: котенок потребовал отдать ему всю еду
38028456читать позжечитаю позже
Юмор
«Стой, говорю»: кот вцепился в ребенка и развеселил его
14023057читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Экология
Россия может лишиться 20% доходов из-за «зеленой энергетики» к 2040 году

Аналитический центр Carbon Tracker оценил потери стран-нефтедобытчиков.

008592читать позжечитаю позже

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу14 января

Глобальное потепление способно «сломать» привычный механизм смены климатических циклов.

607784читать позжечитаю позже