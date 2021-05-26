Эксперт рассказал, чем обернется вовлечение волонтеров в политику

В предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму участвуют более 5,5 тысячи человек, треть из которых являются представителями волонтерского движения. Если добровольцы пополнят ряды депутатов, то законы, которые будут рассматриваться в нижней плате, станут еще более приближенными к реальным запросам общества, считает председатель совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы DOBRO.RU Артем Метелев.



Законы должны строиться на основе актуальных проблем, а волонтеры знают об этих проблемах не понаслышке. Кроме того, наличие волонтеров в Госдуме поможет избежать многих рисков. Бывает, например, что депутаты принимают законы, а потом их срочно приходится корректировать, поскольку что-то где-то не предусмотрели, — пояснил Метелев.

Для волонтеров, принимающих участие в праймериз, «Единая Россия» организовала специальный семинар. В ходе мероприятия кандидаты из числа добровольцев рассказали, почему хотят попробовать силы в политике. Так, детский хирург Михаил Есаян из Краснодара видит своей задачей повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах страны. А мастер спорта международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга хочет сделать спорт доступным для детей и взрослых, проживающих в сельской местности, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Ранее идею о вовлечении волонтеров в политику поддержал президент России Владимир Путин:

«Волонтерская деятельность объединяет людей разных взглядов и убеждений. Я думаю, что они, попав в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион. Поэтому нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения».