Эксперт: марафон «Новое знание» стал символом научного потенциала России

Просветительский марафон «Новое знание» стал знаковым событием в истории популяризации научной мысли и символом интеллектуального потенциала современной России. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru политолог Александр Рудаков.



«Мероприятие набрало 54 миллиона просмотров, более двух миллионов всевозможных социальных реакций — лайков, репостов, комментариев и так далее. В открытых уроках марафона принимали участие около миллиона школьников и 800 тысяч студентов из всех регионов России. К онлайн-трансляции открытых уроков подключились более 300 вузов и 20 тысяч школ. Все это говорит об огромном интересе к просветительскому марафону „Новое знание“ и обществу „Знание“. Просветительское движение в России — это набор всего лучшего из того, что было в XX веке, и того, что появилось сегодня», — заявил Рудаков.

Прошедший марафон доказал, что в РФ есть огромный запрос на интеллектуальное развитие, добавил эксперт.

«Уникальность формата, в котором проходил марафон, заключается в том, что мероприятие проходило в рамках междисциплинарности. Это способствовало формированию в умах молодежи целостного видения мира и пониманию своего места в нем. Подобные представления не всегда можно получить даже в самом престижном и продвинутом вузе. А марафон этот запрос удовлетворяет. Каждый его участник имел возможность самостоятельно обобщить полученную разностороннюю информацию, сделать те или иные для себя выводы», — полагает Александр Рудаков.

Эксперт обратил внимание на участие в марафоне «Новое знание» основателя SpaceX и Tesla Илона Маска.

Общее количество спикеров марафона — 176 человек. Это и состоявшиеся политики, и знаменитые ученые, и успешные бизнесмены. Но особенно хотелось бы отметить выступление на мероприятии Илона Маска. Сам факт такого выступления свидетельствует о том, что Россия — страна высоких технологий, которая смогла создать лучшую вакцину от коронавируса в мире. Иначе такие люди, как Маск, не проявляли бы к нам никакого интереса, — сказал Рудаков.

Еще одна важная особенность марафона, по мнению нашего собеседника, — возможность живого общения аудитории с лекторами.



«Организаторы форума обработали 21 тысячу вопросов, адресованных самым успешным людям нашей страны. На все эти вопросы были получены развернутые ответы. При этом вопросы, надо сказать, были не из простых», — заключил Александр Рудаков.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая. Мероприятие проходило три дня сразу в восьми городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.

12 мая общество «Знание» утвердило новый руководящий состав и определило дальнейшие векторы развития. Председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый замруководителя президентской администрации. Его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина. Гендиректором общества «Знание» стал победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.

