«Голосуют кровью»: в ОП РФ оценили президентские выборы в Сирии

Наблюдатели от Общественной палаты РФ считают, что президентские выборы в Сирии носят исключительно демократический характер. Об этом сообщил председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Мы видим очень большую явку. В данный момент баллотируются три человека. На улицах Дамаска присутствуют портреты не только действующего президента, но и других кандидатов. Еще мы беседуем с людьми, и сразу видно, что многие, конечно, выступают за действующего президента Башара Асада», — заявил Григорьев.

По его словам, некоторые избиратели — в основном бедуины — «ставят в бюллетенях галочку за Асада кровью».

Я это наблюдал лично. Видимо, для них это носит символический характер, они себе прокалывают палец и кровью голосуют за Асада, — утверждает Григорьев.

«При этом известно, что США, Великобритания, Франция, Германия и Италия не признают президентские выборы в Сирии, не считают их честными. Это, конечно, является нарушением всех международных правил», — добавил эксперт.

В среду, 26 мая, в Сирии проходят выборы президента страны. За кресло главы государства борются нынешний президент Башар Асад, Махмуд Марей от партии «Демократический арабский социалистический союз» и Абдалла Абдалла от «Социалистов-юнионистов», передает РАПСИ.