Володин: Путин был и остается преимуществом России

Президент США Джозеф Байден и глава Франции Эммануэль Макрон признали антироссийские санкции «контрпродуктивной и неэффективной политикой». Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Возможно, стало приходить понимание, что так нельзя строить международные отношения. Правильно, что они исправляют ошибку, признают свою неправоту», — заявил Володин.



Беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада заставило российский народ мобилизоваться. В итоге страна не только смогла «пережить экономическую блокаду», но и «пройти путь от решения вопросов импортозамещения и создания собственной платежной системы до разработки первой в мире вакцины от коронавируса», отметил политик. По его мнению, за семь лет Россия стала более сильным и независимым государством.

В этом вопросе огромную роль сыграл президент Владимир Путин. Ему удалось сплотить общество, преодолеть вызовы, сделать все для того, чтобы страна выстояла и развивалась. Путин был и остается преимуществом нашей страны, — уверен Вячеслав Володин.

«К сожалению, в странах Запада ситуация обстоит совершенно иначе. В США, например, наблюдается раскол общества. Нарушаются демократические принципы, права и свободы граждан. В общем, с одной стороны, постоянные протесты и манифестации, разгон которых происходит с особой жестокостью, а с другой — пандемия, локдауны и падение экономики. На этом фоне разговоры о неэффективности санкционной политики в отношении России вполне логичны. Что будет предложено взамен, покажет время», — заключил председатель Госдумы.