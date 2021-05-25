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В России завершился флешмоб за возвращение дореволюционной топонимики

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© vk.com

© vk.com

В России завершился флешмоб «Будущее принадлежит нам», посвященный возвращению на карту страны исторических названий. В акции приняли участие представители многих регионов РФ — от Новосибирска до Воронежа, от Керчи до Красноярска.

«Начать нужно с архипелага Северная Земля, который первоначально был назван Землёй Императора Николая II. Мы должны вернуть имя последнего русского императора на карту России», — рассказали в обществе «Двуглавый орел», которое выступило организатором флешмоба.

Ранее акцию поддержал рэп-исполнитель Рома Жиган. В беседе с ridus.ru он выразил уверенность, что такие массовые мероприятия «помогут обратить внимание россиян на проблему восстановления исторической справедливости».

«Очень многие русские люди выступают за то, чтобы переименовали Краснодар в Екатеринодар, вернули дореволюционные названия городов и улиц, и я тоже это, конечно, поддерживаю», — заявил Жиган.

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