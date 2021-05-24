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В ХАМАС заявили о непричастности к сообщению о минировании самолета Ryanair

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Самолет, на котором летел Протасевич © t. me/breakingmash

Самолет, на котором летел Протасевич © t. me/breakingmash

В палестинской группировке ХАМАС опровергли свою причастность к сообщению о якобы заложенной бомбе в самолете авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс, но совершил экстренную посадку в аэропорту Минска.

Ранее в Минтрансе Белоруссии рассказали, что сообщение о минировании лайнера пришло по электронной почте от имени организации ХАМАС. Глава ведомства Артем Сикорский зачитал текст этого письма, в котором, в частности, солдаты ХАМАС угрожают взорвать самолет Ryanair над Вильнюсом в случае невыполнения их требований.

«Мы не прибегаем к этим методам, к которым прибегают сомнительные организации, которые стремятся демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению», — цитирует Reuters представителя ХАМАС.

Как писал ранее «Ридус», в Сети с недоверием отнеслись к заявлению главы Минтранса Белоруссии. Например, пользователи не могли понять, в чем Литва провинилась перед ХАМАС, и почему сообщение о минировании пришло в Минск. Без язвительных шуток, конечно, не обошлось.

Инцидент с самолетом Ryanair © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

Инцидент с самолетом Ryanair © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

Напомним, 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В результате был арестован летевший этим рейсом журналист Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы или даже смертная казнь.

Европейские политики выразили свое возмущение в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минском аэропорту. В частности, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал этот случай недопустимым и заявил о необходимости единой европейской позиции по данному инциденту.

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