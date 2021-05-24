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Вирусологи рассказали, когда можно ожидать новую пандемию

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© dpa/picture-alliance/ТАСС

© dpa/picture-alliance/ТАСС

История свидетельствует о том, что новые вспышки опасных инфекций происходят каждые 5 — 10 лет, напомнил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

По его словам, уменьшение расходов на мониторинг, как правило, совпадает с новыми эпидемиями. Так произошло с Эболой, так произошло и с COVID-19, отметил вирусолог.

Поэтому необходимо непрерывно заниматься изучением инфекций, так как в природе очень много вирусов и они постоянно эволюционируют, подчеркнул он.

«Если мы за чем-то хорошо следим, это удается контролировать в самом начале. Если мы ни за чем не следим, ждите беды», — заявил Нетесов в беседе с URA.RU.

В свою очередь главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов считает, что эпидемии могут появляться намного чаще. «Нельзя так сказать, что вот, 10 лет и мы свободны, — отметил он. — Чем больше мы вторгаемся в природу, тем больше шансов, что мы получим какие-то проблемы».

Коронавирус © pixabay.com

Коронавирус © pixabay.com

Выгоняйлов обратил внимание, что многие вирусы до сих пор не изучены. «Весь род вирусов мы знаем далеко не полностью, но даже из известных, те же коронавирусы, их более 40 среди животных и человека», — пояснил он в интервью изданию.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рано или поздно человечество может столкнуться с новой пандемией, которая будет опаснее COVID-19.

Примечательно, что это заявление совпало с публикацией в Wall Street Journal, в которой были приведены данные разведки США, согласно которым осенью 2019 года трое сотрудников лаборатории центра вирусологии в китайском городе Ухань были госпитализированы с симптомами коронавируса.

Кроме того, республиканцы из комитета палаты представителей США заявили о наличии у них «серьезных косвенных доказательств» лабораторного происхождения коронавируса. По их данным, первая вспышка COVID-19 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

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