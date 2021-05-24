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«Ага, верим»: в Сети усомнились в угрозе ХАМАС взорвать самолет Ryanair

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Самолет авиакомпании Ryanair © PA/TASS

Самолет авиакомпании Ryanair © PA/TASS

В Минтрансе Белоруссии рассказали, что сообщение о минировании самолета Ryanair пришло по электронной почте от имени организации ХАМАС.

Глава ведомства Артем Сикорский зачитал текст этого письма.

В нем, в частности, говорится о том, что солдаты ХАМАС требуют от Израиля прекратить огонь в секторе Газа и призывают Евросоюз отказаться от поддержки Израиля в этой войне.

«Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — говорится в сообщении.

Сикорский добавил, что Минск не оказывал давления на принятие командиром воздушного судна решения о посадке в столице Белоруссии.

Глава Минтранса также выразил надежду, что ЕС не введет запрет на полеты через Белоруссию.

Между тем в Сети с недоверием отнеслись к данному заявлению.

Напомним, 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В результате был арестован летевший этим рейсом журналист Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы или даже смертная казнь.

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