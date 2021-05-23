Стало известно о планах боевиков инсценировать химатаку в Сирии

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» планируют осуществить накануне выборов в Сирии инсценировку хиаматаки на западе провинции Идлиб.

Как сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Александр Карпов, 23 мая террористы в сопровождении «Белых касок» доставили в район населенного пункта Джиср-Эш-Шугур шесть емкостей с отравляющими веществами.

Предположительно, в этих емкостях содержится хлор.

«По имеющейся информации, боевики планируют накануне выборов президента Сирии осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения», — цитирует Карпова «РЕН ТВ».

Президентские выборы в Сирии намечены на 26 мая. Свыше 10 тысяч избирательных участков будут открыты в этот день для голосования по всей стране с 7:00 до 19:00. В случае необходимости при запросе любой из провинций время голосования может быть продлено еще на 5 часов.

Как отмечает телеканал, на пост главы государства претендуют нынешний лидер САР Башар Хафиз Асад, кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мерии и экс-депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

Президент Сирии Башар Асад © Алексей Никольский/ТАСС

Накануне в центре Дамаска состоялось шествие тысяч сирийцев, выступающих в поддержку действующего президента.

Напомним, 2 мая Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии. Согласно документу, от наказания освобождаются лица, уличенные в даче взятки, фальсификации официальных данных и в продаже наркотических веществ. Амнистии также подлежат несовершеннолетние.

Ранее о готовящихся в Сирии провокациях с использованием отравляющих веществ стало известно российским военным в сентябре прошлого года. Сообщалось, что места для инсценированных «атак», а также постановочных «репортажей» готовят так называемые «правозащитники» из организации «Белые каски».

