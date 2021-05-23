Извержение вулкана в ДР Конго унесло по меньшей мере 13 жизней

Жертвами последствий, вызванных извержением вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго, стали по меньшей мере 13 человек.

По словам официального представителя правительства страны Патрика Муяя, вслед за извержением в районе, прилегающем к вулкану, было зафиксировано более 10 землетрясений.

«На данный момент зарегистрирована гибель 13 человек», — заявил он в обращении, которое транслировало национальное телевидение.

Муяя призвал граждан проявлять бдительность и строго соблюдать указания властей провинции. Он рекомендовал местным жителям дождаться решения губернатора, которое позволит им вернуться в свои дома.

Как сообщил ранее «РИА Новости» житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго, от последствий извержения вулкана могли погибнуть более 100 человек. Мусанго рассказал, что храм, в котором он служит пастором, был разрушен из-за сильного огня.

В свою очередь губернатор провинции Северное Киву Констан Ндима сообщил, что во время эвакуации из города в результате ДТП погибли пять человек.

По данным L’Actualite, в субботу город Гома покинули около 5 тысяч человек, в воскресенье горожане начали постепенно возвращаться.

Напомним, накануне начал извергаться вулкан Ньирагонго, расположенный в Демократической республике Конго (ДРК) на приграничной территории с Руандой. В ближайшем к вулкану городе Гома с населением 1,5 млн человек отключили электричество, а охваченные паникой местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой.

В последний раз извержение этого вулкана происходило в 2002 году. В результате Гома был разрушен на 20%, погибли 250 человек, около 120 тысяч жителей остались без крова.

Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря.