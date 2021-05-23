Юрист перечислила растения, за которые россиян могут оштрафовать

Заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения могут быть основанием для назначения штрафа их владельцам, сообщила юрист Анна Пономарева.

По ее словам, законодательством предусмотрена административная ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, которые относятся к землям сельхозназначения.

Пономарева перечислила растения, которые считаются сорняками. К ним относятся конопля, чертополох, борщевик Сосновского, мята полевая, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, осот полевой, редька дикая, белена черная, амброзия и паслен.

Одуванчик © pixabay.com

За их распространение на участках сельхозназначения можно получить не только предупреждение, но и штраф в размере от 300 до 500 рублей. Тем, кто не уничтожил на своих участках растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, грозит штраф от 3 000 до 4 000 рублей, уточнила юрист в эфире радиостанции «Говорит Москва»

Ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев выступил с разъяснениями по поводу сообщений в СМИ о введении штрафов за сорные растения на земельных участках. По его словам, такие меры касаются исключительно сельхозземель.

Перечень вредных растений был составлен в 2020 году. Документ утвержден российским правительством.

