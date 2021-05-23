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Увеличилось число жертв крушения фуникулера в Италии

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Место крушения © Zuma\TASS

Место крушения © Zuma\TASS

В результате крушения фуникулера в области Пьемонт на севере Италии погибли 13 человек.

Как сообщила в Twitter национальная служба спасения в Альпах, окончательный итог трагического происшествия на подъемнике — 13 погибших, двое тяжело пострадавших.

Уточняется, что дети 9 и 5 лет с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что из-за обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения примерно с 20-метровой высоты рухнула кабина, в которой находились по меньшей мере 15 человек.

Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Италии Марио Драги.

По информации ANSA, подъемники запустили на горных курортах в эти выходные после того, как они были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии.

Данный подъемник, открытый в 1970 году, поднимает посетителей от озера Лаго-Маджоре на высоту полторы тысячи метров над уровнем моря на гору Монттароне в Западных Альпах. Весь маршрут занимает 20 минут. В 2014−16 годах были проведены работы по обновлению инфраструктуры.

Как писал «Ридус», инцидент произошел утром на самом высоком участке маршрута Стреза — Монттароне, который соединяет озеро с возвышенностью высотой 1491 метр.

Спасательные работы осложнялись тем, что кабина фуникулера упала в лес в недоступном месте. Пожарная машина, направлявшаяся к месту трагедии, перевернулась. К счастью, никто при этом не пострадал.

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