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Умерла актриса Театра на Таганке Нина Шацкая

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Нина Шацкая © ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Нина Шацкая © ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

На 82-м году жизни скончалась ведущая актриса Театра на Таганке Нина Шацкая.

О ее смерти сообщил ФАН актер Ефим Шифрин.

Трагическую новость подтвердили в организации «Профком Таганка».

По информации издания, Шацкая умерла после продолжительной болезни. У артистки были проблемы с почками, она также перенесла инсульт.

Ее муж, актер Театра на Таганке Леонид Филатов страдал теми же заболеваниями. Он ушел из жизни в 2003 году. Шацкая состояла с ним в браке с 1982 по 2003 год.

Шацкая была занята почти во всех знаменитых постановках Юрия Любимова, а самой известной ее ролью стала Маргарита в спектакле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Нина Шацкая в спектакле «Мастер и Маргарита» © ИТАР-ТАСС

Нина Шацкая в спектакле «Мастер и Маргарита» © ИТАР-ТАСС

Она также снялась в фильмах «Коллеги», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Инспектор Лосев» и «Визит к Минотавру». Последней ее работой в кино стала роль в картине Леонида Филатова «Сукины дети» (1990).

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