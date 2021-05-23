Умерла актриса Театра на Таганке Нина Шацкая
- 23 мая 2021, 17:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На 82-м году жизни скончалась ведущая актриса Театра на Таганке Нина Шацкая.
О ее смерти сообщил ФАН актер Ефим Шифрин.
Трагическую новость подтвердили в организации «Профком Таганка».
По информации издания, Шацкая умерла после продолжительной болезни. У артистки были проблемы с почками, она также перенесла инсульт.
Ее муж, актер Театра на Таганке Леонид Филатов страдал теми же заболеваниями. Он ушел из жизни в 2003 году. Шацкая состояла с ним в браке с 1982 по 2003 год.
Шацкая была занята почти во всех знаменитых постановках Юрия Любимова, а самой известной ее ролью стала Маргарита в спектакле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Она также снялась в фильмах «Коллеги», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Инспектор Лосев» и «Визит к Минотавру». Последней ее работой в кино стала роль в картине Леонида Филатова «Сукины дети» (1990).
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