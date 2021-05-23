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«Смерти подобно»: в ГД назвали «самую страшную» санкцию против США

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Александр Шерин © Марат Абулхатин/ТАСС

Александр Шерин © Марат Абулхатин/ТАСС

Когда Россия достроит «Северный поток-2», это будет «самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США», заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, после завершения этого проекта Белый дом потеряет контроль над Европой, и тогда Москва сможет диктовать Вашингтону «любые условия».

Шерин отметил, что появление альтернативного канала поставки газа в Европу лишит Украину огромных денег за транзит топлива, которые Россия пока вынуждена ей платить.

«Таким образом, Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями, перебоями в поставке российского газа», — объяснил депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что США придется в одностороннем порядке снимать свои санкции с РФ, потому что контроль над европейскими странами будет потерян.

«Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить „Северный поток-2“, потому что это смерти подобно для США и Украины», — подчеркнул Шерин.

По его мнению, все действия, направленные против России, необходимо фиксировать и откладывать в «копилочку» для того, чтобы в перспективе «воздать должное».

Как писал ранее «Ридус», судно «Фортуна» продолжило работы по укладке труб для газопровода «Северный поток-2″ в водах Германии.

Трубоукладчик «Фортуна» © YouTube

Трубоукладчик «Фортуна» © YouTube

Также продолжается укладка труб для «Северного потока-2» в датских водах. Ее проводит судно «Академик Черский».

В пятницу трубоукладчик «Академик Черский» и еще 12 судов (принимающие участие в строительстве «Юрий Топчев», «Владислав Стрижов» и «Балтийский» плюс девять судов российской «Морской спасательной службы») попали под санкции США. Однако ключевого участника строительства трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Маттиаса Варнига, американские санкции не коснулись.

Как объяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, принимая решение отказаться от использования санкций в отношении Nord Stream 2 AG, американские власти руководствовались стремлением поддерживать конструктивные отношения с Германией, а также учитывали ряд «глобальных факторов». Псаки также признала, что остановить из Вашингтона строительство готового на 95% газопровода уже практически невозможно.

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Комментарии (1)

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    Ivan Ivanov23 мая, 21:43

    Брехня. Когда ты печатаешь деньги для всего мира, то тебя какие-то трубы не интересуют. Поворачиваешь кран и газ больше не течет, ибо денег нет у покупателей. нет кредитов что бы что то купить. и много еще придумать можно.

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