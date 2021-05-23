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Неизвестный превратил 1 млн рублей из «банка приколов» в настоящие деньги

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Билеты "банка приколов" © instagram.com

Билеты "банка приколов" © instagram.com

В столице зафиксирован случай мошенничества с использованием купюр из «банка приколов».

Неизвестный мужчина загрузил их в банкомат, перевел всю сумму на банковские карты и обналичил.

Инцидент произошел на Краснопрудной улице в Москве. В банкомат Россельхозбанка был внесена 521 купюра из «банка приколов» номиналом 2 тысячи рублей на общую сумму более 1 млн рублей.

«Банкомат считал сувенирные деньги как настоящие, мужчина перевел сумму на несколько банковских карт, а потом обналичил деньги», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Билет

Билет "банка приколов" © Instagram.com

Как писал ранее «Ридус», злоумышленники обманули 80-летнего жителя Москвы, заплатив ему за мешок драгоценных камней два миллиона долларов банка приколов.

Также сообщалось, что злоумышленник украл в раздевалке московского спа-салона у адвоката 600 тысяч рублей, заменив их сувенирными купюрами банка приколов.

В мае 2019 года Центробанк выступил с инициативой ввести ответственность за изготовление полиграфической продукции, напоминающей денежные купюры.

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