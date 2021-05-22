Украине предрекли потерю выхода к Черному и Азовскому морям

Экс-начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что Киев рискует лишиться выхода к Черному и Азовскому морям.

По словам генерала, Украина может быть отрезана от Черного моря в случае создания государства Новороссия.

В эфире интернет-канала «Апостроф» он предупредил, что Киеву угрожает опасность потери южных регионов страны.

«Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю — и к Черному, и к Азовскому», — цитирует Муженко «РЕН ТВ».

Он отметил, что такой же точки зрения придерживаются американские генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес, мнению которых он доверяет.

Муженко добавил, что в случае реализации подобного сценария, Азовское море станет внутренним морем для России, а Черное море, в свою очередь, рискует стать «полем господства военно-морского флота России».

Украинский генерал опасается, что Киев потеряет Черное море. © МО РФ

Как отмечает URA.RU, до 2015 года Новороссией называли конфедерацию непризнанных республик ДНР и ЛНР, однако в 2015-м году было официально объявлено о том, что проект «Новороссия» заморожен на неопределенное время, так как он противоречит Минским соглашениям.

В конце декабря 2020 года бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-заместитель министра внутренних дел Украины, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль заявил, что Украина может потерять шесть областей с большой долей русскоязычного населения. «Проект „Новороссия“ не закончился. Все думают, что это „все“. Проект „Новороссия“ включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», — сказал он.