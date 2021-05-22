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В Демократической республике Конго началось извержение вулкана Ньирагонго

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кадр из видео

кадр из видео

Начал извергаться вулкан Ньирагонго, расположенный в Демократической республике Конго (ДРК) на приграничной территории с Руандой.

Извержение хорошо видно из руандийского города Рубаву, находящегося недалеко от границы с ДРК.

По информации AFP, яркие вспышки также видны из ближайшего к вулкану конголезского города Гома, где проживает 1,5 млн человек. Там уже отключили электричество, а охваченные паникой местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой, пишет агентство. Власти объявили срочную эвакуацию.

Очевидцы утверждают, что в воздухе стоит запах серы. О потоках лавы пока сообщений не было. По имеющимся данным, лава может двигаться очень быстро — до 96 км/ч.

В последний раз извержение этого вулкана происходило в 2002 году. В результате была уничтожена половина города, погибли 250 человек.

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