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Помощник президента РФ перечислил профессии, которым грозит исчезновение

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Профессии © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Профессии © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Стремительное развитие технологий приведет к исчезновению профессий, в которых присутствует «монотонный умственный труд», заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

По его мнению, их заменит искусственный интеллект.

«Понятно, что активное внедрение технологий того же искусственного интеллекта по всему миру будет очень активно размывать так называемый монотонный умственный труд», — приводит URA.RU слова Орешкина, сказанные им во время марафона «Новое знание».

Помощник президента предположил, что искусственный интеллект сможет заменить бухгалтера, программиста базового уровня и переводчика. Он добавил, что в результате интерес к этим профессиям будет снижаться.

Поиск работы © pixabay.com

Поиск работы © pixabay.com

Ранее в Госдуме рассказали изданию, что популярностью будут пользоваться профессии IT-специалиста, робототехника и обслуживающего персонала для беспилотного общественного транспорта.

Как писал «Ридус», по мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, многим классическим профессиям в скором времени предстоят большие перемены вплоть до исчезновения из-за невостребованности. Среди них он назвал профессию бухгалтера.

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