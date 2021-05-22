Пульмонолог назвал бег по городским улицам вредным для легких
- 22 мая 2021, 20:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бег по улицам города представляет опасность для легких, поскольку из-за увеличенного воздухообмена поступает больше вредных веществ, сообщил главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский.
По его словам, мода на city running, что в переводе на русский означает бег по городу, очень вреден для легких.
«Давайте бегать в парках, вне транспортного пика», — призвал Белевский горожан в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он объяснил, что ездящие на велосипеде или бегающие вдоль трассы, по которой движется поток автомобилей, вдыхают вредные вещества.
«Причем во время физической нагрузки объем вентиляции, то есть объем обмена воздуха, многократно увеличивается, значит, увеличивается и поступление вредных веществ в организм «, — отметил пульмонолог.
Ранее профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак предупредил, чем может быть чревато долгое ношение медицинской маски. По его словам, носить тонковолокнистые маски дольше двух-трех часов, положенных по инструкции, рискованно, так как по истечении этого срока защитное средство легко намокает от выдоха и начинает затруднять дыхание.
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