«Умеренно теплая»: Вильфанд дал прогноз погоды на грядущую неделю

Недавно нагрянувшая в столицу жара сменится умеренно теплой погодой.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ближайшие несколько дней температурный фон будет соответствовать средним значениям.

«То есть погода из июля, да июля не московского, а краснодарского или даже турецкого, вернулась к своим обычным, нормальным значениям», — объяснил синоптик в беседе с «360».

Он сообщил, что в выходные, 22 и 23 мая, будет +19…+22 градуса. Существенных осадков не ожидается, лишь только в воскресенье возможны кратковременные дожди.

Погода в Москве © Антон Новодережкин/ТАСС

В понедельник, 24 мая, Вильфанд прогнозирует чуть более облачную погоду и небольшой кратковременный дождь. За счет кратковременного изменения циркуляции температура понизится до +17…+19. Во вторник и среду столбики термометров поднимутся до +20…+24. Во второй половине недели возможно небольшое повышение температуры на один-два градуса.

Таким образом, синоптик пообещал в интервью телеканалу, что на следующей неделе в Москве установится умеренно теплая погода с температурным фоном на один-два градуса выше нормы и небольшими кратковременными дождями.

Ранее Вильфанд предупредил об «опасном солнце», которое будет негативно влиять на организм людей в ближайшие несколько дней предупредили жителей центральных и южных регионов России. Он пояснил, что «опасным солнцем» ученые называют повышенный уровень ультрафиолета в воздухе.