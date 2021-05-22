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Нападение львицы на дрессировщика попало на видео

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Львы © pixabay.com

Львы © pixabay.com

Во время выступления гастролирующего Уральского цирка две львицы напали на дрессировщика.

Инцидент произошел в Мошковском районе Новосибирской области.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что сначала львицы вальяжно разлеглись на арене, но затем одна из них внезапно набросилась на дрессировщика и повалила его.

Как сообщает НГС, в результате артист цирка получил рваные раны руки и ноги.

Дрессировщик Максим Орлов рассказал в беседе с изданием, что после случившегося львица больше не будет выступать. По его словам, 5-летняя Вега была с детства своенравной, а вот ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая.

После нападения на Орлова Вегу решили больше не выпускать на арену. «Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы ее поменять на маленького львенка», — сообщил дрессировщик в интервью.

В намеченном на завтра выступлении в Мошковском районе львы участвовать не будут.

Ранее на видео попала драка двух слонов в казанском цирке.

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