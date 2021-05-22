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Кириенко: марафон «Новое знание» станет традиционным

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© Авилов Александр/Агентство «Москва»

© Авилов Александр/Агентство «Москва»

Просветительский марафон «Новое знание» станет ежегодным событием. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Мероприятие очень универсальное. Оно затрагивает множество самых различных тем. Поэтому такой марафон будет традиционным. Я думаю, как минимум раз в год он будет проходить», — заявил Кириенко.

Он отметил, что за три дня трансляция марафона в Сети набрала около 20 миллионов просмотров.

Мы ставили планку — попробовать „пробить“ за три дня цифру в пять миллионов просмотров. Для серьезных лекций это очень много, — сказал Сергей Кириенко.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая. Мероприятие проходит сразу в восьми городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.

12 мая общество «Знание» утвердило новый руководящий состав и определило дальнейшие векторы развития. Председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый замруководителя президентской администрации. Его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина. Гендиректором общества «Знание» стал победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.

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