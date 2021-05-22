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Два летчика катапультировались из находившегося на аэродроме в Крыму Су-30

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На военном аэродроме Саки в Крыму у истребителя Су-30СМ сработала катапульта.

В результате из стоявшего на земле самолета катапультировались два летчика.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, оба члена экипажа живы.

«Техник самолета получил ожоги», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел 21 мая в 18:50 мск при подготовке к вылету.

Су-30СМ © Эрик Романенко/ТАСС

Су-30СМ © Эрик Романенко/ТАСС

Су-30СМ представляет собой современную модификацию двухместного многоцелевого тяжелого истребителя Су-30. На вооружение ВС России Су-30СМ был принят распоряжением президента РФ от 12 января 2018 года.

Ранее «Ридус» писал о том, что 23 марта на военном аэродроме под Калугой при запуске двигателей дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 погибли трое летчиков. Это произошло в результате нештатного срабатывания катапульт.

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