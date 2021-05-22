В РПЦ выступили за введение новых правил для охотников

В Русской православной церкви предложили исключить охоту из разряда развлечений и заодно ограничить доступ населения к оружию.

Позицию РПЦ в данном вопросе озвучил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена», — цитирует его «Интерфакс».

По словам митрополита, «если охота необходима, допустим, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это специально назначены, которые получают специальную лицензию».

С таким предложением представитель РПЦ выступил на фоне недавней трагедии, произошедшей в Казани, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175. В результате погибли 9 человек, включая семерых школьников и двух учительниц. Пострадали еще 20 детей и трое взрослых.

Этот случай стал поводом для обсуждения необходимости ужесточения контроля за выдачей разрешений на оружие.

Уже на следующий день после случившегося комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил ужесточение правил выдачи лицензии на оружие. Согласно законопроекту, запрещается выдавать лицензию на оружие гражданам, у которых есть более одной погашенной судимости, а также россиянам, которые подвергались административному наказанию, в частности за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому человеку. Авторы инициативы также предлагают запретить распространение в СМИ и интернете инструкций по созданию, восстановлению или переделке огнестрельного оружия.

Ранее «Ридус» писал о том, почему врачи могли не увидеть психических отклонений у будущего стрелка при выдаче ему разрешения на оружие. Психотерапевт Елизавета Жесткова объяснила, что некоторые психические расстройства не имеют ярко выраженной симптоматики на ранней стадии. Ввиду этого не стоит исключать, что стрелок мог контролировать свое поведение во время прохождения медэкспертизы.