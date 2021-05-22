Путин поставил задачу воспитать тысячи блестящих ученых и инженеров

Президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам просветительского марафона «Новое знание». Ролик опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что для каждого «активного и талантливого человека» Россия является страной уникальных возможностей.

«Главное — определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед. Уверен, общество „Знание“ поможет людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, работе и жизни», — заявил Путин.



Он напомнил, что в СССР общество «Знание» было флагманом массового просвещения. Именно «Знание» организовывало лектории, благодаря которым все без исключения жители страны могли узнавать о достижениях в сфере науки, политики и культуры.

По сути, общество «Знание» воспитало тысячи блестящих учёных, исследователей, инженеров, рабочих. Сегодня перед нами стоят задачи сопоставимого масштаба. Их определили новый технологический уклад и цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта, а ещё быстрота изменений в окружающем нас мире, новые скорости освоения знаний, которые прямо определяют успех и конкурентоспособность и каждого человека, и страны в целом, — уверен президент.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая. Мероприятие проходит сразу в восьми городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.

12 мая общество «Знание» утвердило новый руководящий состав и определило дальнейшие векторы развития. Председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый замруководителя президентской администрации. Его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина. Гендиректором общества «Знание» стал победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.