СК проверяет информацию о жестоких наказаниях учеников в школе Смоленска

Начата проверка появившейся в СМИ информации о том, что совершеннолетний сын преподавательницы средней школы № 11 Смоленска вел себя агрессивно по отношению к ученикам в стенах учебного заведения.

К этому его якобы подтолкнуло некорректное поведение школьников на уроках матери.

Глава следственного управления Анатолий Уханов поручил разобраться в произошедшем и выяснить все обстоятельства случившегося, а также изучить порядок обеспечения мер безопасности в этой школе, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Как отмечает ТАСС, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что педагог привела в класс 20-летнего сына, чтобы он наказал непослушных учеников. Согласно публикациям, тот схватил одного из школьников за горло, потом заставил принять упор лежа и стал отчитывать за плохое поведение. Молодой человек также запретил мальчику жаловаться кому-либо, а остальным детям приказал не мешать экзекуции.

Сообщалось также, что после инцидента в школе провели внеплановое производственное совещание, на котором учительница получила дисциплинарное взыскание. В итоге же она уволилась по собственному желанию.

Как писал ранее «Ридус», учительница ростовской школы написала заявление об увольнении после того, как в Сети появилось видео, на котором она насильно пытается смыть с лица школьницы макияж. Преподавательница объяснила, что ей жаль покидать детей, которые до сих пор хотят с ней общаться и не отпускают, но администрация школы организовала проверку, и в сложившихся обстоятельствах ей необходимо поправить свое здоровье.