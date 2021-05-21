Детализацию телефонных разговоров сотрудника Baza отдали постороннему лицу

Главный редактор Baza Никита Могутин рассказал в Facebook о странной и неприятной ситуации, в которой оказался руководитель службы информации этого издания Глеб Трифонов.

В Красноярске некий Антон Ушаков получил по фиктивной доверенности детализацию телефонных разговоров Трифонова. При этом в доверенности указаны паспортные данные, не имеющие отношения к владельцу номера.

Теперь Ушаков в курсе, куда и кому звонил Глеб со своего телефона. Как такое получилось — из-за халатности сотрудников «Мегафона» или по какой-то другой причине, пока неизвестно.

Если была допущена халатность, ошибку можно исправить и впредь не допускать, однако, по мнению Могутина, речь может идти о целенаправленном сливе личных данных клиента спецслужбам. Такая версия имеет право на существование, поскольку Глеб Трифонов лично участвовал в большинстве серьезных расследований Baza.

Могутин выразил надежду на то, что «Мегафон» все-таки объяснит, чем была вызвана утечка личной информации.

Официальный представитель компании Елена Фадеева пообещала разобраться в данной ситуации.

Один из комментаторов предположил, что лицо с доверенностью могло быть подставным. «Это распространенная тема у всякого рода онлайн-мошенников и кардеров», — написал он.

Другой пользователь сообщил, что «по поддельным документам могут и сим-карту выдать, лишить тебя связи, перехватить твои мессенджеры». По его словам, с журналистами сейчас так часто поступают.