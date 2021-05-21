Из Шереметьево не смогли вылететь тысячи пассажиров

В крупнейшем аэропорту России произошел масштабный сбой, из-за которого были задержаны более 100 рейсов «Аэрофлота».

Это повлекло за собой сбои в графике прилета и вылета в других воздушных гаванях страны.

Шереметьево уже несколько часов работает буквально в ручном режиме, поскольку система отправки пассажиров дала сбой и процесс полностью остановился. Тысячи пассажиров не могут вылететь.

Как сообщает «РЕН ТВ», чтобы устранить сбой в программе понадобилось около двух часов, однако этого оказалось недостаточно, потому что произошла накладка в работе всего аэропорта. Дело в том, что когда система рухнула, регистрация пассажиров и багажа шла в штатном режиме, но в результате сбоя все обнулилось. Поэтому потребовалось заново искать багаж, регистрировать людей и фактически собирать их по всему аэропорту.

Кроме того, регистрацию не могли начать, потому что в систему не загружается список пассажиров из системы бронирования.

Из-за задержки, длившейся в среднем около двух часов, одни опоздали на стыковочные рейсы, другие успели дойти до самолета, но провели несколько часов на перроне. Многим не удалось улететь из-за того, что система для покупки билетов тоже перестала работать.