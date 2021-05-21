В России начали производить боевых роботов с искусственным интеллектом
- 21 мая 2021, 19:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В России приступили к серийному производству боевых роботов с искусственным интеллектом, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — приводит газета «Известия» слова министра, сказанные им в рамках марафона «Новое знание».
Шойгу также отметил, что в стране идет большая работа по созданию оружия завтрашнего дня.
Как рассказали изданию источники в Минобороны РФ, в составе морской пехоты сформированы новые подразделения, в задачу которых входит охота за беспилотниками. Первые учения этих подразделений уже прошли в мае на Каспии на базе 177-го полка морской пехоты.
В апреле в военном ведомстве сообщили, что робота-манипулятора с обратной тактильной связью представили на тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в технополисе «Эра». Его выгодно отличают небольшая масса и высокая мощность. Робот оснащен системами технического зрения, которые позволяют устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов.
Ранее «Ридус» писал о том, что в центральном штабе полиции Дубая приступил к работе робот производства российской компании «Промобот» из Перми. По словам разработчиков, пермский сервисный робот будет консультировать граждан, принимать заявления и следить за безопасностью у входа в здание.
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