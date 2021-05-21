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Голикова: для борьбы с пандемией необходимо отказаться от санкций

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Татьяна Голикова © Сергей Бобылев/ТАСС

Татьяна Голикова © Сергей Бобылев/ТАСС

Борьба с пандемией коронавируса требует введения зеленых коридоров для поставки товаров первой необходимости и отказа от санкций, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Выступая на Глобальном саммите по здравоохранению, она отметила, что задачи по охвату населения Земли широкой иммунизацией нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, демонтаже торговых войн и санкций, а также ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин.

Голикова добавила, что Россия считает важным ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин.

«Будем способствовать полноценной реализации международных медико-санитарных правил, достижению всеобщего доступа к услугам здравоохранения», — цитирует ее «РЕН ТВ».

Вице-премьер подчеркнула, что взаимосвязанность стран и народов в эпоху глобализации требует отказа от конфронтации и идеологии разделительных линий. «Нужен поиск общего знаменателя в мировых делах, совместный ответ на современные вызовы на принципах международной солидарности», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил на Глобальном саммите по здравоохранению, что в ближайшие три года развивающиеся страны получат от Китая три миллиарда долларов на борьбу с пандемией и восстановление экономики. Он также отметил, что на данный момент Китай уже поставил разным странам 300 миллионов доз вакцин от COVID-19 и намерен поставить иностранным партнерам еще большее количество этих препаратов.

Саммит проходит на римской Вилле Памфили. На нем лично присутствуют только глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Марио Драги. По итогам саммита планируется обнародовать Римскую декларацию, в которой будут отражены основные принципы борьбы с пандемией и меры по предотвращению распространения заболеваний в будущем.

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