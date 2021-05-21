Китай выделит на борьбу с пандемией $3 млрд

В ближайшие три года развивающиеся страны получат от Китая три миллиарда долларов на борьбу с пандемией и восстановление экономики.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Выступая в режиме видеоконференции на Глобальном саммите по здравоохранению, он отметил, что на данный момент Китай уже поставил разным странам 300 миллионов доз вакцин от COVID-19 и намерен поставить иностранным партнерам еще большее количество этих препаратов.

Китайское правительство передает развивающимся странам и технологии производства вакцин, приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин. © EPA\TASS

Как отмечает агентство, саммит проходит на римской Вилле Памфили. На нем лично присутствуют только глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Марио Драги. По итогам саммита планируется обнародовать Римскую декларацию, в которой будут отражены основные принципы борьбы с пандемией и меры по предотвращению распространения заболеваний в будущем.

Накануне республиканцы из комитета палаты представителей США заявили о наличии у них «серьезных косвенных доказательств» лабораторного происхождения коронавируса. По их данным, первая вспышка COVID-19 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

Также стало известно, что не менее семи ученых канадской лаборатории, расположенной в городе Виннипег, и группа китайских военных исследователей проводили опыты с бактериями — возбудителями и разносчиками лихорадки Эбола, лихорадки Ласса и лихорадки Рифт-Валли.