Эксперты объяснили, как пандемия повлияла на ДЭГ

Стремительная цифровизация избирательного процесса стала следствием пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказала заместитель директора департамента цифрового государственного управления Минцифры РФ Галина Сташевская.

Благодаря сложившимся обстоятельствам технологии сделали большой рывок вперёд. Когда в 2019 году мы обсуждали реализацию электронного голосования в рамках программы «Цифровая экономика», мы делали ставку на развитие цифровых избирательных участков. А дистанционное электронное голосование (ДЭГ) рассматривали как факультативный способ волеизъявления на удалённых и труднодоступных территориях. Тогда мы ещё не знали, какую успешную апробацию пройдёт система в 2020 году. Благодаря этому опыту мы взяли планку на федеральную думскую кампанию, — заявила Сташевская в ходе Российского интернет-форума (РИФ).

По ее словам, в 2020 году количество зарегистрированных пользователей на портале «Госуслуги» возросло на 12 миллионов и превысило 78 миллионов граждан.

Это хороший показатель, который говорит, что аудитория наших граждан, которые используют цифровые сервисы, предоставляемые государством, расширяется серьёзными темпами, — подчеркнула Галина Сташевская.

«Создавая новые возможности, мы решаем вопросы удобства, доступности и минимизации человеческого фактора на выборах», — добавил член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин.

Эксперт отметил, что Центризбирком «масштабирует эту новацию постепенно, понимания, что необходима тщательная проработка программно-технического комплекса».

«Параллельно с улучшением системы ДЭГ мы продолжаем развивать порядка 20 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса. В частности, разрабатывается возможность проверки подписных листов в поддержку того или иного кандидата. Это будет способствовать минимизации ошибок и двойных трактовок», — заключил Лопатин.