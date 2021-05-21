Эксперты оценили электронную систему голосования «Единой России»

Электронная система предварительного голосования «Единой России» надежно защищена. Она успешно прошла многоуровневое тестирование, которое доказало, что сервис способен обеспечить сохранность персональных данных и тайну голосования.

«Проверка прошла по двум моделям атак злоумышленников: внутренней и внешней. Это, по сути, имитация хакерских атак, в ходе которых проверялись в том числе возможности голосования от чужого имени и добавления кому-то голосов», — рассказал IT-эксперт, руководитель проектов в сфере безопасности компании «Цифровые решения» Егор Богомолов.

По его словам, в ходе тестирования «была найдена лишь уязвимость низкого уровня опасности, при этом ее нельзя использовать массово».

«Ее закрыли, как и остальные — мы на ходу отдавали все выявленные баги в IT-подразделение партии на отладку», — заверил эксперт.

Как сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, к проверке готовности системы были подключены 85 региональных отделений партии.

Эксперимент шел двумя потоками: открывались счетные участки и коллеги использовали на специальном зеркале сайта свою возможность по голосованию, проверяли корректность работы с бюллетенями. Мы поставили систему под федеральную нагрузку, увидели и устранили все баги, которые могли вылезти, — отметил Перминов.

Безопасность электронного голосования базируется на технологии блокчейн. Это такая система хранения данных, при которой записи невозможно удалить либо изменить. Кроме того, блокчейн позволяет обеспечить анонимность голосования.

«Также в систему добавили новую функцию — разделение голосующих на группы и дальнейшее распределение их по условным электронным участкам. Это серьезный шаг для повышения безопасности. Для каждой группы голосующих — свой блокчейн, причем эти группы формируются не по территориальному признаку, как это принято при бумажном голосовании, а рандомно», — сказал начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.