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Глава Липецкой области предложил ввести в России пенсионный капитал

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Игорь Артамонов (в центре) © администрация Липецкой области

Игорь Артамонов (в центре) © администрация Липецкой области

С предложением установить в России пенсионный капитал в 100 тысяч рублей выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На выездном заседании круглого стола на тему охраны труда он заявил, что такую единовременную выплату следовало бы назначить гражданам, вышедшим на пенсию и резко потерявшим в доходах.

Артамонов также предложил увеличить в течение трех лет минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей.

Он пояснил, что все предложения генерируются на основе обращения граждан. «К сожалению, есть отрасли, что зарплата ниже средней по региону. Надо менять это на законодательном уровне», — цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.

Игорь Артамонов (в центре) © администрация Липецкой области

Игорь Артамонов (в центре) © администрация Липецкой области

Предложения главы администрации Липецкой области внесены в итоговый протокол заседания, дальнейшим их рассмотрением займутся депутаты Госдумы.

Ранее Госдума приняла во втором чтении поправки «Единой России» для реализации социальных положений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Речь идет о выплатах беременным, о пособиях на детей от 8 до 16 лет и о полной оплате больничного родителям детей до семи лет. Ожидается, что поддержку получат более двух миллионов семей.

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