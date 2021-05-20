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Российская авиакомпания возобновит регулярные рейсы в Мексику с 29 мая

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Azur Air © Марина Лысцева/ТАСС

Azur Air © Марина Лысцева/ТАСС

С 29 мая дважды в неделю Azur Air будет совершать регулярные прямые рейсы Москва-Канкун.

Пассажирские перевозки будут осуществляться на самолетах Boeing 777−300 ER, сообщила пресс-секретарь компании Дарья Раздобудкина.

В соответствии с решением оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом регулярное авиасообщение с Мексикой официально возобновят с 25 мая.

«Вылеты на мексиканский курорт запланированы из Москвы с частотой два раза в неделю по средам и субботам», — цитирует Раздобудкину «РЕН ТВ».

Самолет © pixabay.com

Самолет © pixabay.com

На данный момент Azur Air — пока единственная российская авиакомпания, сообщившая о готовности совершать рейсы между РФ и Мексикой.

Также стало известно, что с 25 мая Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Мексикой, Португалией, Исландией, Мальтой и Саудовской Аравией.

Как писал ранее «Ридус», авиасообщение с Турцией возобновится не ранее 15 июня.

Кроме того, появилась информация, что Шри-Ланка на десять дней приостанавливает въезд туристов из-за рубежа. Мера принята в связи с ухудшением эпидемической обстановки по COVID-19 в стране.

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