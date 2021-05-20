Хинштейн объяснил, зачем вводить в школах уроки «цифровой гигиены»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал в ходе просветительского марафона «Новое знание», зачем в российских школах необходимо вводить обязательные уроки цифровой грамотности и «цифровой гигиены».

Парламентарий отметил, что дети «не всегда в состоянии отличить правду от вымысла», а еще они не знают, как «уберечь себя в Сети от мошенников и разного рода преступников».

«Поэтому школьников, разумеется, надо учить фактчекингу, а также правилам безопасного поведения в Сети», — заявил Хинштейн.

Он добавил, что интернет должен стать комфортной средой для каждого гражданина России. В Сети, указал депутат, «нет места травле, оскорблениям, запрещенному контенту и мошенничеству».

Когда случаются ужасные ДТП, люди обычно говорят о необходимости соблюдения скоростного режима водителями, увеличения количества пешеходных переходов, светофоров, отбойников и развязок. Все эти элементы делают движение на дорогах безопасным. Ровно те же принципы должны быть в Сети. И в интернете нужны свои «светофоры», «отбойники» и «сотрудники ДПС», функцию которых выполняет Роскомнадзор, — заключил Александр Хинштейн.

Уроки цифровой грамотности и цифровой гигиены могут появиться в российских школах с 2022/2023 учебного года. Идею уже поддержали Минпросвещения и Минцифры.