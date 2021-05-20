Скрепка могла стать причиной повреждения скафандра на МКС

Утечку воды из технологического отверстия скафандра «Орлан-МКС» могло вызвать повреждение скрепкой, которой космонавт Петр Дубров воспользовался при проверке.

Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA.

Перед запланированным на 2 июня выходом в открытый космос Дубров стал проверять скафандр и обнаружил утечку.

«Петр, когда ты клапан пытался сдвинуть скрепкой, в какое ты отверстие толкал? Там есть центральное отверстие, которое побольше, и поменьше еще пара есть», — приводит «РИА Новости» слова специалиста из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), обращенные к космонавту.

Дубров ответил, что засовывал скрепку поочередно в два отверстия, потому что не уточнялось, в какое именно. Специалист сообщил, что во второе не надо было, поскольку там находится мембрана, которую можно проткнуть скрепкой. «Похоже, и случилось», — резюмировал он, добавив, что «дело житейское». По его словам, разработчики скафандра подумают над тем, как исключить поврежденный участок из контура подачи воды, чтобы устранить утечку.

МКС/выход в открытый космос © Pixabay.com

В свою очередь в «Роскосмосе» заверили, что утечку устранят в ближайшее время и случившийся инцидент никак не отразится на сроках выхода на внешнюю поверхность МКС Петра Дуброва и Олега Новицкого. В госкорпорации рассказали, что космонавтам предстоит подготовить модуль «Пирс» к расстыковке от станции перед прибытием нового модуля «Наука», а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля «Заря».

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

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