Зеленский допустил причастность к убийству Шеремета спецслужб Украины

К убийству журналиста Павла Шеремета могут быть причастны представители украинских спецслужб, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос журналистов о том, могла ли быть причастна к этому преступлению контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ), Зеленский не исключил такую вероятность.

При этом он заявил, что не знает, кто именно совершил это убийство. Украинский лидер добавил, что, если бы знал, то «сделал бы все, даже то, что вне закона, чтобы эти люди были арестованы».

Как отмечает ТАСС, ранее Зеленский сообщил, что главе МВД Украины Арсену Авакову грозит увольнение в том случае, если выявятся факты о незаконном преследовании фигурантов по делу об убийстве Шеремета.

Прощание с Павлом Шереметом © Петр Сивков/ТАСС

Президент Украины также обратил внимание на то, что нет «стопроцентных доказательств виновности или невиновности задержанных. Зеленский добавил, что переписывается с подозреваемой по делу Яной Дугарь и старается быть в курсе расследования, пишет агентство.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю издания «Украинская правда» Елене Притуле. Шеремет ехал освещать акцию радикалов-националистов из батальона «Азов». Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет он жил в Киеве, работал в издании «Украинская правда» и на радио «Вести», вел авторскую программу «Диалоги» на телеканале «24».

В декабре 2019 года в Нацполиции объявили о задержании пяти подозреваемых в убийстве журналиста.

В январе этого года Национальная полиция Украины заявила о получении документов и аудиозаписей, на которых якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета.

30 апреля Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Андрею Антоненко, отпустив его под круглосуточный домашний арест. Ранее под домашний арест отпустили Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.